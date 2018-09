“Mi.Lo.Mo.” mostra fotografica di Luca Levati

Lo Spazio Lumera di Milano, via Abbondio Sangiorgio 6 ospita la mostra fotografica “Mi.Lo.Mo. Milano-Monza passando da Londra” del direttore di Radio Lombardia Luca Levati, curata da Cris Thellung. La mostra, che sarà inaugurata giovedì prossimo 13 settembre alle 18.30, resterà aperta fino al 29 settembre

“Offrire la scena ai luoghi del cuore significa seguire un percorso, a volte reale, a volte immaginario, “senza limiti e confini”. Così la strada che unisce Milano a Monza può passare da Abbey Road, mentre la radio trasmette brani dei Beatles e dei Rolling Stones e la città non è mai uguale a se stessa, diversa come il nostro umore del momento. L’itinerario di Luca Levati non ha tappe obbligate ed è dettato dalle emozioni. Quando Cris Thellung ha visto le sue fotografie pubblicate su Instagram, ha pensato che meritassero più di una fruizione momentanea o di un semplice “like”, e che andassero guardate negli spazi e con i tempi di una mostra. L’autore riesce a rappresentare Milano e la Brianza lasciando che sia il cuore a condurre il gioco e la mente a trovare la via migliore. Tenendo ben spalancata la porta della fantasia, tra immagini lombarde urbane e agresti, può capitare che all’improvviso appaiano i colori e gli avvenimenti della Londra di tanti anni fa. E così Cris Thellung partecipa alla mostra di Levati con due opere ‘londinesi’. Ma che cosa c’entra Abbey Road con l’Arco della Pace, piazza Cordusio o il ponte San Rocco a Vimercate? Tanto. Perché la musica chiede di vagare libera sulle frequenze radiofoniche, e il suono ci raggiunge ovunque ci troviamo: in tram, in metro, in bici… La stessa musica che amiamo nelle strade di Milano come in quelle londinesi.

Molte sono le icone che entrano nei paesaggi lombardi di Levati. Il tram, emblema milanese da sempre, la nuova torre a cono allungato di UniCredit in piazza Gae Aulenti, per proseguire con le guglie del Duomo, il Bosco verticale che si innalza sui grattacieli di Porta Nuova, la Villa Reale al Parco di Monza: simboli che rendono subito riconoscibile Milano e la Brianza, ma che riescono ancora a sorprendere chi pensa di conoscerli bene.

Orari: da martedì a venerdì 16-19 sabato 10.30-19

Contatti: info@lumera.it +39 02 87280593