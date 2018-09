Lite per musica alta, investe un ragazzo in auto

Una lite per musica alta è degenerata in un’aggressione fisica. E’ successo ieri sera a Cicliano, nel milanese. Un 30enne ha chiesto ad un gruppo di ragazzi che sostava sotto casa sua di abbassare il volume della musica, ma uno di loro lo ha colpito con una bottigliata in faccia. A quel punto l’uomo ha reagito investendone uno con la sua auto. E’ successo ieri sera verso le 23.15 in una zona industriale di Cisliano. Il 30enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per tentato omicidio. Il ragazzo investito, un 21 enne, è stato operato all’ospedale di Magenta per la rottura della gamba.