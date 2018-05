Rescaldina, consegnati nuovi alloggi agli abitanti del palazzo crollato

Questa mattina, il presidente di Regione Lombardia e l’assessore regionale alle Politiche

sociali, abitative e disabilita’ hanno consegnato i nuovi alloggi a cinque famiglie rimaste senza casa lo scorso 31 marzo, per lo scoppio e il successivo crollo parziale della palazzina in cui vivevano, a Rescaldina.

Gli appartamenti si trovano a Legnano, nel complesso di recente

costruzione di via Romagna. L’emergenza abitativa di 14 persone e’ stata cosi’ risolta in soli

41 giorni, grazie al tempestivo interessamento della Regione, che per risolvere rapidamente la vicenda ha stanziato con un intervento straordinario un contributo di 37.800 euro a favore

del Comune di Rescaldina. Tale somma sara’ utilizzata dall’amministrazione locale per il pagamento del canone degli appartamenti, di proprieta’ dell’Aler.

“In un Paese normale – ha sottolineato il presidente nel consegnare le chiavi – questo tipo di risposta istituzionale dovrebbe essere quello che succede sempre purtroppo da noi viene

vista come una cosa eccezionale”. In merito alla collaborazione fra le amministrazioni coinvolte dalla vicenda che ha portato alla rapida soluzione della situazione, ha poi commentato: “Fra

enti locali il rapporto deve essere all’insegna dall’efficacia e dell’efficienza. Chi e’ stato sindaco sa come si devono affrontare i problemi, conosce quali sono le esigenze dei

cittadini e deve portare avanti azioni basate sulla concretezza”.

L’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilita’ della Regione ha sottolineato l’importanza del ruolo di Aler nel risolvere in breve tempo la vicenda con un “impegno quotidiano,

che non sempre viene riconosciuto, rispetto alla fragilita’, alla poverta’ e all’emergenza casa”.

Le abitazioni consegnate sono dei trilocali nuovi e fanno parte

di un fabbricato realizzato da Aler nel 2010. Ognuno dei tre corpi scala e’ dotato di cantine e box di pertinenza. Alla cerimonia hanno partecipato anche i sindaci di Legnano e

Rescaldina e il presidente di Aler Milano, Angelo Sala.