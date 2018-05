Fabbrica del Vapore, apre la mostra su Harry Potter

La magia del maghetto inglese più famoso del mondo sta arrivando alla Fabbrica del Vapore. Da domani, sabato 12 maggio, al 9 settembre “Harry Potter™️: The Exhibition” farà vivere a tutti i fan un’esperienza unica, tra migliaia di oggetti di scena, costumi e creature magiche. Circa 130.000 i biglietti già venduti per Milano – unica tappa italiana – che si vanno ad aggiungere alle 4,5 milioni di visite che la mostra ha già fatto registrare nelle tappe precedenti: Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shangai, Bruxelles, Olanda e Madrid. “Ci aspettiamo un grande successo per questa mostra che ha riempito di magia i 1.600 metri quadrati della Cattedrale – commenta la vicesindaco Anna Scavuzzo -. Oltre a tutti gli organizzatori e ai dipendenti del Comune che si sono fatti in quattro per portare Harry Potter in Fabbrica del Vapore, vorrei anche ringraziare l’assessore Marco Granelli e Atm per aver contribuito con due importanti novità: il ripristino della fermata del tram di fronte all’ingresso su via Procaccini e il naming della stazione M5 Cenisio, che finalmente riporta il nome della Fabbrica e le indicazioni per raggiungerla. Per tutto il periodo della mostra, inoltre, sarà aperto il cancello di ingresso dal lato della stazione metropolitana e sarà quindi più facile arrivare alla Fabbrica a piedi e con i mezzi pubblici”. I visitatori sono accolti da un padrone di casa che suddivide alcuni fortunati fan in una delle quattro case di Hogwarts™️: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde. La mostra presenta ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – sala comune, dormitorio di Grifondoro, aule di Pozioni o Erbologia – che traboccano di oggetti di scena autentici, costumi e creature usati durante le riprese della famosa serie cinematografica. In aggiunta ad ambienti e messe in scena, sono presenti diversi elementi interattivi: come la Pluffa da lanciare nelle porte da Quidditch™️, la Mandragola da sradicare nell’aula di Erbologia o la poltrona gigante di Hagrid su cui sedersi all’interno della ricostruzione della sua capanna al limitare della Foresta Proibita. I biglietti per la mostra in Fabbrica del Vapore sono disponibili sul sito http://www.harrypotterexhibition.it