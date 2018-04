Vi ricordate l’agente Nicolò Savarino?

Nel 2012 fu investito e ucciso da un rom minorenne che guidava un Suv rubato. Grande indignazione, cordoglio da tutta la politica di ogni ordine e grado. Adesso, su Libero, si scopre che la famiglia ha dato un incarico a un avvocato per fare causa al Comune. La motivazione? Stando al quotidiano, Palazzo Marino non avrebbe dato un euro di risarcimento alla famiglia per una lite sulle misure di sicurezza e sulle polizze assicurative degli agenti, che a quel tempo, ad esempio, non tutelavano chi come Savarino era in bicicletta. Intanto all’omicida, che ai tempi era minorenne, è andata così: si è fatto cinque anni di carcere minorile e poi è uscito, bello bello, affidato ai servizi sociali. Il sindaco ai tempi disse: “Umanamente inaccettabile”. Ci permettiamo di dire che è anche umanamente inaccettabile che la famiglia dell’agente debba far causa al Comune per avere qualcosa che, in un mondo normale, il Comune avrebbe dovuto offrire di sua spontanea volontà.