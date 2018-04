Creval chiude 50 filiali, 170 esuberi

Credito Valtellinese ha firmato con i sindacati un accordo per la gestione degli esuberi

attraverso l’utilizzo del Fondo di solidarietà per il settore del credito. L’accordo prevede un piano di esodo anticipato destinato ad almeno 170 risorse che matureranno i requisiti pensionistici previsti entro il 31 dicembre 2024. I dipendenti interessati potranno accedere, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il settore del credito, con decorrenza dal prossimo primo luglio. L’accordo consentirà risparmi a regime sul costo del personale stimati in circa 7,5 milioni di euro per il 2018 e di 15 milioni di euro annui

a partire dal 2019, a fronte di oneri one-off per l’attivazione del Fondo e incentivazioni all’esodo stimati in circa 61 milioni, che saranno interamente rilevati a conto economico nell’esercizio 2018. L’accordo prevede inoltre altri interventi per un risparmio a regime

di circa 13 milioni di euro. E’ stato inoltre definito il “piano di ottimizzazione” della rete

operativa, che prevede la chiusura di ulteriori 50 filiali, con decorrenza 27 maggio prossimo e la trasformazione di quattro sportelli in filiali della linea ‘Bancaperta. Il totale delle filiali sarà di

361, in linea con il target previsto nel piano industriale (350), e in calo del 33,5% rispetto a fine 2010.