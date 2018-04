Salone del Mobile, per la prima volta anche a Palazzo Lombardia

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme al vice presidente Fabrizio Sala, partecipera’ domani, martedi’ 17 aprile, alle ore 11, all’inaugurazione della 57esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Nel pomeriggio, per la prima volta, Regione Lombardia aprira’ i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti del settore e accogliere le iniziative del mondo del ‘Fuori salone’: cinque diverse iniziative, gratuite e aperte al pubblico, racconteranno la creativita’ e le eccellenze del design lombardo in occasione della Settimana del Mobile. Il presidente Fontana, alle 17, partecipera’ alla cerimonia di inaugurazione degli spazi che, a Palazzo Lombardia, saranno riservati all’esposizione di opere di artisti. In particolare, le iniziative ospiti di Regione Lombardia saranno: DESIGN ANSWERS – Esposizione dei 20 oggetti vincitori del Premio ADI Compasso d’Oro, oggi prodotti dalle aziende Alias, Artemide, B&B Italia, BTicino, Caimi Brevetti, Desalto, Flos, Kartell, Luceplan, Magis, MDF Italia, Sambonet, Tecno, Tubes Radiatori, Zanotta, Zucchetti e Kos. La mostra, in collaborazione con ADI, sara’ ospitata presso il Belvedere di Palazzo Lombardia che sara’ visitabile in orari di apertura al pubblico straordinari: 17-19 aprile 18.00/22.00; 20 aprile 15.00/22.00, 21 e 22 aprile 10.00/22.00. Ingresso N1 – Piazza Citta’ di Lombardia 1; INSTALLAZIONI DI ARREDO URBANO – Esposizione del progetto vincitore della manifestazione ‘Milan col couer in man!’, ispirato all’amore della Citta’ e delle sue istituzioni per il Design, realizzato dall’artista Stefano Rossetti. 17-22 aprile 2018, in Piazza Citta’ di Lombardia; DESIGN COMPETITION – Esposizione di una selezione di prototipi realizzati nell’ambito delle ultime edizioni di Design Competition, su temi quali la casa, l’aria aperta, il benessere della persona e i giochi per bambini con attenzione all’etica, all’estetica, alla sostenibilita’ e alla qualita’ del vivere quotidiano:17-20 aprile 17.00/20.00, Nuclei di Palazzo Lombardia, Piazza Citta’ di Lombardia; ‘DARSI’- Mostra internazionale d’arte contemporanea, che spazia dalla pittura, al disegno, alla scultura, alla fotografia. A cura di Bustos Domenech. 16-20 aprile, 10.00/18.00 – Spazio Espositivo Palazzo Lombardia, via Luigi Galvani 27; RETHINK! SERVICE DESIGN STORIES – Convegno promosso dalla Service Innovation Academy di POLI.design – Politecnico di Milano e Leftl. Una giornata dedicata a workshop e dibattiti dove relatori nazionali e internazionali racconteranno come le loro idee, esperienze, attitudini e progetti di service design stiano cambiando il mondo. Per info e registrazioni http://rethinkfestival.it/ 19 aprile, 10.00/20.00 Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi 22.