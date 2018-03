Pil, Milano corre a velocità doppia: +6,2 contro +3,4 Italia

Economia lombarda in continua crescita con Milano che cresce a ritmi doppi rispetto al Paese. Il 2017 ha segnato un’espansione sia per la regione, con un Pil stimato in aumento dell’1,8%, sia per il capoluogo, la cui crescita è stimata al +1,9%. È quanto emerge da un’analisi condotta dal Centro Studi di Assolombarda, secondo cui la ripresa, partita nel 2014, si consolida e rafforza: nel complesso del quadriennio 2014-2017 Milano cresce del +6,2%, quasi due volte il ritmo dell’Italia (+3,4%), e oggi risulta sopra il pre crisi del +3,2%, contro un differenziale ancora negativo per Lombardia (-1,1%) e Italia (-4,5%).

I dati 2017 della produzione manifatturiera evidenziano che il recupero è in atto anche per le piccole imprese lombarde che crescono a tassi sostenuti (+3,4% nel complesso d’anno) e al pari delle grandi (+3,3%), con le medie che fanno addirittura meglio (+4,2%). Per le piccole rimane comunque ampio il gap con il pre crisi (-11,9%), mentre le medie sono quasi in pareggio (-1,1%) e le grandi viaggiano ampiamente sopra (+8,2%): “Ora più che mai – spiega Fabrizio Di Amato, vicepresidente Assolombarda per il Centro Studi – è importante sostenere questa crescita, con particolare attenzione e supporto alle piccole imprese”.