Su via Cavezzali 11 (zona via Padova a Milano) l’azione politica di SinistraXMilano si è concretizzata con un esposto con il quale si chiedono la presa in carico e la messa sicurezza dello stabile. Ne ha parlato a Radio Lombardia, Elena Comelli portavoce di SinistraXMilano che ha spiegato come nello stabile non sussistano più i requisiti minimi di vivibilità e sicurezza per i residenti .

Comelli ha parlato poi delle sfide future partendo dalla gestione del trasporto pubblico e dalla mancanza di misure immediate e concrete di contrasto all’inquinamento atmosferico. SinistraxMilano punta a una città senz’auto. E per questo propone , in ogni municipio, l’istituzione di aree completamente pedonali il tutto con la partecipazione e il sostegno dei cittadini utilizzando lo strumento del referendum municipale laddove sarà necessario. L’idea di città senz’auto passa anche dalla riproposizione del progetto comunale lanciato nel 2012 di scuola car free. In sostanza niente auto davanti alle scuole negli orari d’ingresso e di uscita dei bambini. Lo scopo è triplice: proteggere i bambini dal passagio delle auto e dagli inquinati, ricreare al di fuori delle scuole una rete di socialità e relzioni e, infine, sensibilizzare i genitori sul muoversi senz’auto contribruendo a creare una cultura di mobilità alternativa.