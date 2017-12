Nessuna stangata d’inizio anno per gli utenti di A58-TEEM dal momento che la proroga sino al 31 gennaio 2018 dello sconto-open (20%) ribadita stamattina da Tangenziale Esterna SpA neutralizza l’aggiornamento delle tariffe dal primo gennaio annunciato dal Ministero delle Infrastrutture. Grazie al Best Price, gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti dotati di Telepass Family o Business (85% della clientela) già iscritti o in procinto di aderire alla promozione vedranno, infatti, lievitare di pochissimo l’entità dei pedaggi esatti ai caselli dell’Autostrada (33 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza).

In forza del combinato disposto tra agevolazione, riconosciuta tutti i giorni indipendentemente dalle tratte coperte e dal numero di viaggi effettuati, e arrotondamento per difetto del rincaro, che, com’è noto, scatterà alle 00,01 di Capodanno, gli utenti potranno, dunque, continuare a percorrere A58-TEEM quasi senza avvertire il ritocco. Il rinnovo dello sconto-open, in vigore anche lungo A35-BreBeMi (63 chilometri) ma non esteso alle interconnessioni di A58-TEEM con A1 Milano-Napoli e con A4 Venezia-Torino, consentirà, quindi, agli automobilisti, agli autotrasportatori e ai motociclisti di incominciare pure l’anno nuovo sotto il segno di un consistente risparmio.

Gli oltre 25.000 utenti fidelizzati che avevano già goduto della riduzione accordata nel 2016 e nel 2017 non dovranno, comunque, espletare alcuna procedura per ottenere la prosecuzione sino al 31 dicembre 2018 del Best Price, la cui applicazione risulterà, come sempre, riscontrabile esaminando le fatture del Telepass.