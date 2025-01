Oltre 700 studenti al cinema Ducale per il docufilm “Liliana”

Sono giunti da tutta Milano al cinema Ducale per la proiezione del docufilm “Liliana”: oltre 700 studentesse e studenti hanno preso parte all’evento dedicato alla senatrice Segre, che in queste settimane è stata di nuovo attaccata sui social. Un’iniziativa lanciata qualche settimana fa dal Municipio 6: il rifiuto del Cinema Orfeo di proiettare il film per paura di ritorsioni, aveva provocato la reazione del presidente Santo Minniti, che ha deciso di organizzare la proiezione per centinaia di studenti presso un altro cinema del territorio. La proposta ha inoltre raccolto l’adesione di tutti i 9 Municipi della città, presenti stamattina al Ducale assieme alla Vicesindaca Anna Scavuzzo e agli Assessori Tommaso Sacchi, Gaia Romani e Lamberto Bertolè. L’evento è stato anche un abbraccio simbolico alla senatrice Segre, vittima di attacchi social che l’hanno costretta a rinunciare ad alcune iniziative pubbliche.

“Liliana Segre è stata già vittima dell’odio 80 anni fa, poco più che bambina. Ha consacrato quel dolore e la sua intera vita alla Memoria, perché nessuno fosse più vittima di quella barbarie. Non siamo e non saremo indifferenti di fronte a questa ondata di attacchi a una donna straordinaria.” Dichiara Santo Minniti. Che aggiunge: “I segni dell’odio ritornano senza vergogna, e anzi mostrati come trofei, anche da governi che dovrebbero guidare l’occidente democratico. Odio verso chi non si riconosce nei due generi, odio verso gli immigrati, odio verso chiunque è considerato diverso. Segni di un passato che ritorna man mano che spariscono i testimoni diretti del ventennio più buio del secolo scorso. Ricordare non basta più, serve seminare Memoria”.