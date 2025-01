Due giovani egiziani aggrediti in due diversi episodi nel quartiere San Siro di Milano

Un ragazzo di 18 anni, egiziano, è stato aggredito a bottigliate da altri giovani in piazzale Selinunte, a Milano, in zona San Siro. Ferito al collo e alla testa, non si troverebbe in gravi condizioni. E’ accaduto ieri pomeriggio. Un secondo giovane è stato ferito un’ora e mezza dopo nello stesso quartiere di Milano, sempre con un’arma bianca, non meglio identificata. Si tratta di un 19enne, connazionale del primo, che è stato aggredito da un altro nordafricano in via Mar Ionio, a poche decine di metri da piazzale Selinunte. E’ stato portato in codice giallo in ospedale. Non si esclude che i due episodi siano collegati. Sul caso indaga la Polizia di Stato.