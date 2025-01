“Un mondo possibile”, il decalogo di Nicolò Govoni che prende spunto dai bambini delle baraccopoli

“Un Mondo Possibile” (Ed. Bur Rizzoli) racconta la storia di Still I Rise, l’organizzazione umanitaria di cui Nicolò Govoni è co–fondatore e CEO, e la filosofia a cui si ispira ogni giorno per dimostrare che tutto è possibile. Il libro è una guida pratica per cambiare il mondo, arricchita dalle testimonianze e dalle fotografie degli studenti di Still I Rise ai quattro angoli del globo: un viaggio nelle loro storie e allo stesso tempo un potentissimo incentivo a impegnarsi per cambiare la storia di ognuno di noi. I proventi dell’autore derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti a Still I Rise per l’apertura della nuova Scuola Internazionale per bambini vulnerabili in Italia.

Still I Rise è un’organizzazione umanitaria che apre scuole d’eccellenza per bambini più vulnerabili tra Grecia, Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen, Colombia e India. E’ la prima no-profit al mondo a offrire gratuitamente il percorso di studi dell’International Baccalaureate ai profughi.

Ascolta l’intervista a Nicolò Govoni