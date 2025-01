Le cose che mi fanno schifo della storia di Cecilia

La famiglia di Cecilia Sala, rilasciata ieri dall’Iran, aveva chiesto il silenzio stampa, e dunque uno stop alle polemiche. Quindi personalmente l’ho presa sul serio, e me ne sono stato zitto. Però. Però mi hanno fatto schifo quelli che hanno rimproverato la Sala per quanto aveva dichiarato sui marò mentre lei marciva in prigione. Aveva 17 anni e a 17 anni si dicono un sacco di cazzate. Però mi ha fatto schifo chi ha detto che se l’è cercata perchè sapeva cosa rischiava tornando in Iran: vi augurerei di non leggere più una notizia per il resto della vostra vita, se non sapessi che già lo state facendo. Mi ha fatto innervosire il primo post della Sala, bellissimo e struggente con l’abbraccio al compagno, e quattro righe che mi hanno fatto commuovere: ma in fondo un ringraziamento a chi si è sbattuto per liberarla, fosse l’ambasciatore o chiunque altro, poteva mettercelo. Lo farà, sicuramente. Ma per adesso non l’ha fatto. Mi fanno letteralmente schifo perché sono degli analfabeti e pure disfunzionali quelli che hanno paragonato Ilaria Salis a Cecilia Sala, in un senso e nell’altro. Mi hanno fatto schifo quelli che quando la Meloni è andata in America da Trump hanno subito detto che era qualcosa di inutile e anzi di dannoso. A volte un bel tacere non fu mai scritto né detto. (a proposito: quanti leader europei possono permettersi di alzare il telefono e presentarsi dall’uomo più potente del mondo? Conte? Schlein? Mah…) Quante cose mi fanno schifo. Una non me ne fa: Cecilia Sala è a casa, è una giornalista che faceva il suo lavoro, e io sto sempre dalla parte dei colleghi che rischiano la vita anche per gente che non se lo meriterebbe affatto.