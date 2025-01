Accoltella e uccide il compagno al culmine di una lite

Un uomo di 38 anni è stato ucciso con almeno una coltellata al torace la notte scorsa in casa in Brianza. Ad ammazzarlo sarebbe stata la compagna, una donna di 33 anni, la notte scorsa intorno alle 2.30, nella loro abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago (Monza). L’aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite. La donna è stata poi fermata dai carabinieri e portata in caserma.

“Mi ha aggredita e mi sono difesa” : ha spiegato così il suo gesto agli inquirenti. I militari sono intervenuti dopo la telefonata della donna, la quale ha detto di aver ferito il suo convivente. I militari della stazione di Varedo, impegnati negli accertamenti, quando sono arrivati sul posto con i soccorritori del 118 hanno constatato la morte dell’uomo. La compagna, a quanto emerso, ha spiegato di essere stata picchiata dal suo fidanzato e di aver agito per difendersi, impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, dovranno ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso la testimonianza dei vicini di casa e dei conoscenti della coppia