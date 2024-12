Fabbrica in casa fuochi d’artificio illegali nel milanese, arrestato un 47enne

Dieci razzi pirotecnici, 28 batterie di tubi da lancio di fuochi d’artificio di diverse dimensioni, per un valore commerciale complessivo di più di 2000 euro prodotti e custoditi illegalmente in casa. E’ quanto hanno sequestrato i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio in un’abitazione di Settimo Milanese di un 47enne italiano denunciato per commercio di prodotti esplodenti non riconosciuti e per l’omessa denuncia della loro detenzione. Il 47enne, già arrestato il mese scorso in quanto trovato in possesso di una tonnellata di materiale esplosivo e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato fermato a bordo della sua autovettura dagli agenti che poi hanno proceduto al controllo della sua abitazione e trovato il materiale pirotecnico sull’uscio dell’ingresso, custodito e conservato in plichi di cartone. Gli agenti, con l’aiuto del nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno prima messo in sicurezza l’intero stabile per poi procedere alla qualificazione e quantificazione del materiale.