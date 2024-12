Nascosti nel ripostiglio oltre 400 pc, centinaia di cellulari e tablet: la Polizia denuncia un 62enne

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino senegalese di 62 anni per ricettazione e ha sequestrato numerosi computer portatili, cellulari, materiale informatico, diverse console e orologi, tutti proventi di furto. Mercoledì pomeriggio a Milano, gli agenti del Commissariato Comasina sono intervenuti in via Gabbro, nello stesso condominio dove giovedì scorso hanno sequestrato numerose apparecchiature elettroniche e strumenti edili e da giardinaggio, perché all’interno di un ripostiglio, al piano terra, era stato visto diverso materiale elettronico. La stanza in questione era in uso all’addetto alle pulizie, lo stesso che la settimana scorsa era stato denunciato dai poliziotti per il medesimo reato. Gli agenti di via Comasina, nel ripostiglio e nel locale pattumiera dello stabile, hanno trovato e sequestrato 413 PC portatili, 246 smartphone, 148 tablet, 72 macchine fotografiche, diverse cuffie wireless, 35 orologi, 19 paia di occhiali oltre a svariato materiale di elettronico come console, modem, proiettori, microfoni, hard disk e una bobina di rame.