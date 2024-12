Sindaco di Seregno (MB) a processo, Mariani lo scrive in 18mila copie

Tiziano Mariani, già leader della lista civica Noi x Seregno e poi passato in Forza Italia, ha deciso di scrivere e informare la cittadinanza riguardo le vicende giudiziarie del sindaco di Seregno (MB), Alberto Rossi. Tutto ruota intorno alla fusione del gruppo AEB e A2A dove Mariani si era fin da subito opposto all’operazione, contestandola nel metodo e nei contenuti. L’ex consigliere di Seregno, artefice della battaglia legale condotta su tutti i fronti, incluso un esposto alla Corte dei Conti, in questi giorni sta distribuendo 18mila copie di un giornalino stampato per l’occasione.

“Cittadini – scrive nella pagina principale – la verità è arrivata per la vendita della nostra Aeb/Gelsia. Il giudice del tribunale di Monza, con decreto, ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati: Alberto Rossi sindaco e altri. Nel contempo ha ammesso parte civile i cittadini di Seregno per chiedere a Rossi danni a patrimoniali e non per 31,8 milioni di euro“. E ancora: “Gli assessori del sindaco si costituiscono parte civile contro di lui nel processo e chiedono i danni“.

Entro Natale le copie avranno raggiunto i cittadini di Seregno. Mariani era già stato ascoltato dal TAR (tribunale amministrativo regionale), dal Consiglio di Stato e dalla Procura della Repubblica. Ora chiede di rivedere il gruppo AEB completamente seregnese.