Ecco il primo PizzAutobus per portare la pizza in tutta Italia

Ha fatto il suo ingresso oggi, nel grande parcheggio davanti al ristorante PizzAut di Monza, il primo truck della flotta PizzAutobus, il progetto “street food” di PizzAut che

punta a portare la pizza più buona della galassia conosciuta in ogni provincia italiana.

“Oggi il nostro progetto raggiunge il primo obiettivo: un truck che dai primi mesi del 2025 percorrerà le strade della provincia di Monza e Brianza e porterà ovunque una pizza buonissima e sopratutto la dimostrazione che un mondo più inclusivo è possibile” afferma Nico Acampora, fondatore di PizzAut.

“Al momento stiamo formando i nuovi ragazzi che ci lavoreranno. L’obiettivo del progetto

PizzAutobus è comporre una flotta di Food Truck, saranno 15 in Lombardia e 107 in tutta Italia. Ogni mezzo può impiegare fino a 5 persone autistiche. Un impatto iniziale di 75 posti di lavoro e di oltre 500 a regime. Questo primo truck donato dall’azienda Rovagnati è anche la dimostrazione dell’impegno e sensibilità che alcune aziende ci dimostrano, da anni, ogni giorno. Averle accanto ci sprona ogni giorno a impegnarci per dimostrare a fare di più e meglio per un mondo più inclusivo”.

Il piano d’impresa del progetto PizzAutoBus è stato curato e donato da PwC Italia con il supporto di un team di professionisti di PwC Strategy&. Le attività professionali svolte pro-bono da PwC Italia hanno riguardato le analisi di benchmarking e dei principali players del mercato, il supporto legale per il set-up del network dei truck e la stima di costi e ricavi.