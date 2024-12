Consiglio Regionale, lavori di restyling al Pirellone: l’aula consigliare all’Auditorium Gaber

Lavori di restyling il prossimo anno al Pirellone, sede del Consiglio regionale. Durante alcuni degli interventi che riguarderanno tra le altre cose parte della pavimentazione e l’abbattimento di barriere architettoniche, l’Aula consiliare, se necessario, sarà allestita all’Auditorium Gaber. L’Auditorium già durante il covid aveva ospitato alcune sedute del Consiglio, avendo spazi più larghi e i linea con le distanze di sicurezza allora in vigore. Dei lavori ha parlato il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, durante il tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa. L’avvio dovrebbe essere entro metà febbraio e gli interventi dovrebbero durare 18 mesi, interessando man mano varie parti dell’edificio. “I lavori del prossimo anno prevederanno degli interventi all’interno della struttura e ci sarà una turnazione per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi – ha detto Romani -. Chiaramente, noi faremo di tutto per consentire l’accesso e lo svolgimento dell’attività istituzionale dei collaboratori, della stampa e dei consiglieri regionali” e “c’è un progetto per allestire la sala consiliare all’auditorium Gaber, ma allestendolo con anche gli scranni dell’aula consiliare, questo per permettere il rifacimento di alcuni spazi, dei pavimenti e anche per abbattere le barriere architettoniche, dato che si è reso necessario questo intervento”.

In occasione dell’incontro è stato fatto, come conseutidine, un bilancio dell’attività consigliare. In Consiglio regionale nell’anno 2024 sono 23 le leggi approvate, 11 le proposte di atto amministrativo e 7 le Risoluzioni, 29 le proposte di nomina affrontate, nel corso di 36 sedute (comprese quelle della sessione di bilancio): da segnalare il significativo lavoro di indirizzo politico, con 72 mozioni approvate dall’Aula insieme a 354 ordini del giorno. Intensa anche l’attività delle Commissioni consiliari, 9 permanenti e 5 speciali, che quest’anno si sono riunite 227 volte approvando 149 provvedimenti: da sottolineare il numero elevato di audizioni, 198, che hanno coinvolto oltre 670 soggetti. “Particolarmente importante è il ruolo del Consiglio regionale nel formulare atti di indirizzo alla Giunta attraverso mozioni e ordini del giorno, spesso bipartisan, volti a trovare e indicare soluzioni per molte esigenze e problematiche di carattere territoriale -ha sottolineato il Presidente Romani-. In questa legislatura la politica ha saputo spesso fare sintesi e ha cercato di anteporre sempre i punti di condivisione rispetto agli elementi di divisione: non a caso il 36% delle mozioni approvate hanno ottenuto voto favorevole unanime”.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti anche i Vice Presidenti del Consiglio Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono, che hanno sottolineato il valore e il ruolo dell’Assemblea regionale e l’importanza per le istituzioni di saper intercettare e cogliere i bisogni e le necessità dei cittadini mettendo in campo soluzioni condivise.Nel ringraziamento ai giornalisti per la presenza e l’attenzione costante ai lavori e alle iniziative promosse dal Consiglio regionale lombardo si sono uniti anche i Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella.