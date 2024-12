MIMO, torna per la IV edizione: dal 27-29 giugno tra Milano e l’Autodromo di Monza

Sono state presentate oggi a Palazzo Reale le novità della quarta edizione di Mimo Milano Monza Motor Show, che torna dal 27 al 29 giugno 2025. Confermati l’ingresso gratuito e l’esposizione open-air, capisaldi di un evento che unisce Milano e Monza e per il quale sono attesi oltre 200 mila visitatori da tutta Italia. Davanti alla Stazione Centrale di Milano, in piazza Duca D’Aosta, si terrà un focus dedicato alla sostenibilità e alla sicurezza stradale, temi esplorati dalle principali case automobilistiche che presenteranno tecnologie e modelli pensati per una mobilità più sicura e rispettosa dell’ambiente. All’Autodromo di Monza, invece, si vivranno le emozioni della pista e dell’anello di alta velocità. Il pubblico potrà testare i nuovi modelli delle case automobilistiche generaliste nei tre percorsi di test drive: cittadino, off-road e il circuito sopraelevate. Due location, Milano e Monza, e due inaugurazioni dinamiche di Mimo: venerdì 27 giugno saranno i rappresentanti delle case automobilistiche e i giornalisti a dare il via ufficiale. Una sfilata delle novità di prodotto unirà Milano e Monza, collegando i due poli della manifestazione e intrecciando l’innovazione del cuore urbano con l’emozione della velocità. Il primo taglio del nastro sarà in movimento, alla Stazione Centrale di Milano, con la partenza delle nuove vetture in direzione Monza. Arrivati all’Autodromo Nazionale, vivranno le suggestioni delle sopraelevate dell’Anello Alta Velocità, per poi allinearsi nel rettilineo del circuito di Formula 1 e dare il via alla seconda inaugurazione dinamica, alla presenza delle istituzioni di Monza. A essere protagonista di Mimo 2025 sarà anche Pagani con il suo programma “Arte in pista”, che vedrà la partecipazione dei proprietari di Huayra R, Zonda R e Zonda Revolución alle attività di pista. Tra le varianti dell’Autodromo Nazionale gareggeranno le monoposto della Indy Autonomous Challenge, modelli Dallara AV-23 a guida autonoma e senza pilota comandate da software di controllo. A programmarli, gli studenti e i ricercatori delle più importanti università del mondo: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Technische Universität München (Tum) e il team Usa Mit-Pitt-Rw, formato da Massachusetts Institute of Technology (Mit) in collaborazione con University of Pittsburgh, Rochester Institute of Technology (Rit) e University of Waterloo. Presente anche il Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist).

Martina Riva, assessore Sport, Turismo e Politiche Giovanili della Città di Milano: “Il Milano Monza Motor Show rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’innovazione e la passione che rendono Milano e Monza protagoniste a livello internazionale e per attirare l’attenzione su piazze splendide che possano diventare location di un grande spettacolo, come sarà piazza Duca D’Aosta nell’edizione 2025. Questo evento, oltre a mettere in luce le eccellenze del settore automotive, accende ogni anno i fari sui valori di sostenibilità e sicurezza stradale che, come amministrazione, promuoviamo con convinzione, nella direzione di un futuro di mobilità più consapevole e responsabile”. Carlo Abbà, assessore Lavoro, Commercio e Attività produttive della Città di Monza: “Il Milano Monza Motor Show non porta con sé solo l’emozione e lo spettacolo propri delle kermesse dedicate all’automobile, ma di anno in anno rappresenta una finestra sul futuro e sui progressi del settore. Lo testimoniano non solo le novità che arrivano ogni anno nel contesto dell’evento, ma anche il ritorno di appuntamenti singolari come la Indy Autonomous Challenge, competizione che rappresenta un unicum nel panorama delle corse automobilistiche e che, nella cornice dell’Autodromo di Monza, unisce storia e innovazione portando una gara tra veicoli a guida autonoma in uno dei circuiti più antichi al mondo”. Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano: “Ritorna la formula vincente del Milano Monza Motor Show in cui novità, passione per le auto, bellezza delle forme e design innovativo vengono condivisi con decine di migliaia di appassionati. Dopo le precedenti edizioni possiamo tranquillamente dire che all’interno dell’Autodromo di Monza il Mimo ha trovato la sua casa. Automobile Club Milano fin dall’inizio ha supportato questa idea di Andrea Levy e con una convinzione e un entusiasmo sempre maggiori prosegue la collaborazione con questo evento che pone al centro l’auto, la sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale”.