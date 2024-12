Natale, si accendono le luci in corso Buenos Aires

Si è tenuto ieri pomeriggio in piazza Oberdan a Milano il momento simbolico di accensione delle luminarie di corso Buenos Aires e dei Caselli di Porta Venezia. All’evento era presente l’Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune Alessia Cappello, il Segretario Generale Confcommercio Milano Marco Barbieri, Gabriel Meghnagi, Vice Presidente Confcommercio Milano e Presidente Area Rete Associativa Confcommercio Milano e il Direttore Italia del Gruppo Enel Nicola Lanzetta.

Per il terzo anno consecutivo Corso Buenos Aires – il maggior asse commerciale cittadino – e i Caselli di Porta Venezia si sono abbelliti con l’installazione di filari luminosi a LED che resteranno accesi fino al 6 gennaio, a partire dalle 16:30. L’iniziativa è possibile grazie al contributo di Enel, in collaborazione con il Comune di Milano e Confcommercio.

Inoltre, per le festività del 2024, Enel ha deciso di estendere l’illuminazione anche in parte di Viale Umbria. Ma non sono le uniche iniziative pensate per i milanesi. Infatti, due installazioni a tema natalizio abbelliscono Piazza argentina e Piazza Lima: due abeti sagomati potranno fare da sfondo alle foto ricordo di cittadini e turisti, rendendo il Natale più gioioso e divertente.

“Un bellissimo spettacolo di luci illuminerà anche quest’anno l’asse commerciale più grande di Milano, ma non solo il centro sarà teatro di luminose decorazioni natalizie. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano, Confcommercio e lo sponsor, che ringrazio – dichiara l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello –anche viale Umbria, sarà abbellita da illuminazioni a LED per diffondere la magia delle festività”. “Con Enel – afferma Gabriel Meghnagi, vicepresidente Confcommercio Milano e presidente della Rete associativa vie – si conferma la solida collaborazione per le luci di Natale in corso Buenos Aires e ai Caselli di Porta Venezia nel segno dell’eleganza e con grande attenzione al risparmio energetico. Molto bene anche le installazioni natalizie in piazza Argentina e piazza Lima che arricchiscono ulteriormente il corso”.