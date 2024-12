A Milano un defibrillatore per i visitatori dell’Acquario Civico e del Parco Sempione

Si è svolta all’Acquario Civico di Milano la cerimonia di consegna di un defibrillatore a disposizione delle migliaia di cittadini che ogni anno lo visitano e di coloro che frequentano il Parco Sempione. Moderato dal Direttore di Radio Lombardia Luca Levati e davanti ad una platea di rappresentanti delle Forze civili ei militari e di studenti delle prime medie, sono intervenuti la Dott.ssa Chiara Fabi dell’Acquario Civico, il Presidente di AQuas ed organizzatore del Trofeo Interforze Angelo Marra, il Vice Prefetto Aggiunto Francesca Filice Vaccari, il Presidente del Consiglio Regionale Federico Romani, il Consigliere Comunale Alessandro Giungi ed Francesco Lorito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza per sensibilizzare su un tema che colpisci ogni anno circa 60mila italiani. “I giovani sono il nostro futuro e possono contribuire a rendere il mondo migliore, a rigenerarlo e per questo dobbiamo accompagnarli tramettendo loro i valori della vita, dei diritti umani, della famiglia, accompagnarli nel superare barriere multiculturali e affrontare insieme temi come quelli dell’inclusione, dell’integrazione, della parità di genere, dell’attenzione per il prossimo – afferma Angelo Marra Presidente AQUAS A.P.S. – ma soprattutto permettergli, nel caso ce ne dimenticassimo, di ricordarcelo”. “Cardioproteggere i luoghi ad alta densità di passaggio è fondamentale e Milano che con suoi musei e spazi è considerata una delle principali città d’arte più belle al mondo deve essere da esempio – dichiara l’Assessore alla cultura Tommaso Sacchi – e la presenza di questi ragazzi, con il loro entusiasmo, la loro curiosità e le loro risorse non può che trasmetterci un grande ottimismo per il futuro “. Il Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra coinvolge le rappresentative di Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale di Milano, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e ha il duplice obiettivo, attraverso il linguaggio universale dello sport, di riconoscere l’impegno di chi ogni giorno è al servizio della Comunità sensibilizzando inoltre su temi di interesse per la collettività.

Tra i rappresentanti delle Forze partecipanti al Trofeo presenti il Comandante dell’Aeroporto Militare di Linate Fabio Saccotelli e il Comandante della Polizia Penitenziaria di Opera Felice De Chiara Tra i Partner del progetto Iredeem, Bayer, Fondazione Fiera Milano, US Acli Milano, Europarty, RT Solutions e la Fondazione dei Ciechi, ATR, Frog Milano, Polisportiva Segrate, Rozzano Calcio e il Media Partner Radio Lombardia.