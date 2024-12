La fiaccolata per Ramy al quartiere Corvetto

Fumogeni rossi e blu alla fiaccolata in memoria di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il corteo è partito da piazzale Gabrio Rosa, nel quartiere Corvetto di Milano, dove viveva il ragazzo e dove nei giorni scorsi si sono verificati diversi disordini. Alcuni amici di Ramy hanno esposto una grossa fotografia del ragazzo e per strada è stato affisso anche uno striscione a firma del centro sociale Lambretta con scritto: “Ma quale sicurezza? Verità per Ramy e Fares”. Alla partenza, il corteo, al quale hanno partecipato almeno quattrocento persone, ha imboccato via Mompiani, dove abitava Ramy e gli amici hanno chiesto di percorrerla in silenzio “per rispetto”. “Tanta gente – ha detto un amico – ci ha detto di non passare di qua per evitare brutti ricordi ai genitori e al fratello. Noi abbiamo deciso di passare in silenzio: in ricordo del nostro amico”. Il corteo si è diretto in via Ripamonti, luogo dell’incidente in cui ha perso la vita Ramy, nonostante il freddo e la nebbia. In testa al corteo è stato aggiunto un lungo striscione con scritto “I nostri quartieri uniti nel vostro dolore”. Vicino al punto in cui è morto il 19enne i manifestanti hanno gridato “giustizia, giustizia” e applaudito sia per lui che per l’amico Fares, ancora in coma per le ferite riportate durante l’incidente in scooter.