BRYAN ADAMS doppio tour in Italia: Roma, Pompei e Lucca nel 2025

È conosciuto per essere uno dei musicisti rock più entusiasmanti nelle esibizioni dal vivo, con la sua naturale presenza scenica e la voce incredibile che sono garanzia di emozione e divertimento. Dopo il recente sold out al Forum di Milano, BRYAN ADAMS – artista al multiplatino con 17 album da studio all’attivo e innumerevoli tour – tornerà in Italia per 3 nuovi show imperdibili.

Il Bare Bones Tour offrirà anche ai fan italiani la rara occasione di vedere il rocker canadese come mai prima d’ora, eseguire i suoi grandi successi in un’intima performance unplugged nella splendida cornice di due meravigliosi scenari:

BRYAN ADAMS – The Bare Bones Live (Acustico)

Mercoledì 22 GENNAIO 2025 @ Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone – ROMA

Venerdì 25 LUGLIO 2025 @ Anfiteatro Scavi di Pompei – POMPEI

Prevendita biglietti a partire dalle ore 11:00 di venerdì 29 Novembre 2024 su Ticketone.

Ma non è tutto!

Bryan, che da sempre ha un debole per la nostra bella Italia, tornerà in azione anche con la sua band al gran completo e in elettrico in Piazza Napoleonenell’ambito dell’estivo e magico Lucca Summer Festival. In scaletta i brani dell’ultimo album “So Happy It Hurts” e le innumerevoli hits con cui la rockstar canadese ha dominato le classifiche internazionali negli ultimi 40 anni.

BRYAN ADAMS – Roll With The Punches Tour (Elettrico)

Domenica 27 LUGLIO 2025 @ LUCCA SUMMER FESTIVAL – Piazza Napoleone – LUCCA

Prevendita biglietti a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 20 Novembre 2024 su Ticketone.

Da “Heaven” a “Summer of 69”, da “Please Forgive Me” a “Run To You”, da “Can’t Stop This Thing We Started” a “(Everything I Do) I Do It For You”, la sua carriera è letteralmente costellata di brani immortali celebrati nelle classifiche (più di 100 milioni i dischi venduti in 40 anni) come da numerosi premi e riconoscimenti (tra cui 3 candidature agli Oscar, 5 nomination ai Golden Globe, 1 Grammy Award e ben 20 Juno Awards).

Il 15 Novembre è uscito il “Live at Royal Albert Hall 2024” (Bad Records), box che raccoglie (in triplo cd o quadruplo vinile + supporto video Blu-Ray con surround 5.1 diretto da Dick Carruthers) il meglio delle esibizioni speciali (durante le quali sono stati eseguiti nella loro interezza gli album “Reckless”, “18 til I Die” e “So Happy It Hurts”) immortalate nella prestigiosa e bellissima location londinese a Maggio 2024.