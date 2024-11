Paw Chew Go Festival, al via la IX edizione del più grande evento di illustrazione a Milano

Due giorni di talk e workshop, incontri con autrici e autori, una mostra speciale e l’area mercato per incontrare le firme più in voga del momento, eventi per tutta la famiglia: torna con la nona edizione Paw Chew Go Festival, il più grande evento di illustrazione a Milano, a BASE Milano (in via Bergognone 34) nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 21 – ingresso con biglietto (6 euro per una giornata, 10 euro abbonamento per tutto il weekend). Tutto il programma sul sito pawchewgo.com.

Paw Chew Go Festival sin dalla sua prima edizione nel dicembre 2014, si è occupato di indagare tutti gli ambiti della comunicazione visiva, della sua produzione e utilizzi nel creare interi sistemi iconografici di riferimento. “Il nostro progetto è indipendente e creato dalla community, è di chiunque voglia farlo e frequentarlo. Forse è per questo che decine di migliaia di persone e professionisti e professioniste ogni anno decidono di visitare il festival”, hanno detto Fortuna Todisco e Federico Demartini i co-fondatori del festival indipendente, organizzato da Associazione Paciugo e una ormai consolidata rete di volontari. Partner della manifestazione è anche IIF Istituto Italiano di Fotografia.

Momento speciale di questa edizione sarà la mostra Vernice Paciugo: Mara Cerri e Magda Guidi, autrici di punta dell’animazione italiana contemporanea: un’installazione visuale illustrerà il loro percorso artistico, che unisce profondità narrativa e sensibilità visiva, con un approccio unico alla costruzione di mondi animati, sospesi tra il quotidiano e l’onirico. E poi, oltre 120 illustratori che esporranno le loro opere nell’area market, luogo di incontro cult tra appassionati e professionisti del settore, tra cui Elisa Macellari, Luca D’Urbino, Alberto Casagrande, Diari di Brodo, Riccardo Guasco. Numerosi gli incontri, da Bianca Bagnarelli (illustratrice, tra gli altri, di una copertina del New Yorker, che porta il suo “Animali Domestici”), Livia Satriano (dell’account Instagram @libribelli), illustratori, fumettisti e artisti come Jim Stoten, Ratigher, Francesco Cavallo, autrici come Giulia Cavaliere e Olimpia Zagnoli, che presentano la nuova collana OILÀ, curata da Chiara Alessi per Electa. E gli incontri per condividere il proprio portfolio, con Serena Di Bruno, direttrice creativa di DLV BBDO, e Martina Recchiuti, caporedattrice Internazionale e Internazionale Kids, tra gli altri. E un omaggio speciale: uno spazio in mostra per alcune opere di Massimiliano Aurelio, con una dedica all’illustratore prematuramente scomparso a giugno, dal segno retrò dal gusto moderno, tra mondi lontani e gioia di vivere, celebre per le collaborazioni con importanti media digitali internazionali. Ancora, saranno visitabili i corner del festival come l’Edicola VITA, con tutti i numeri di VITA magazine in consultazione gratuita, e il Faber-Castell Shop. Appuntamento con tutta la famiglia con i workshop gratuiti di disegno, per i “Piccoli Paciughi” e per i più grandi. Non ultimo, la cerimonia di premiazione del primo Pizza Box Award, in collaborazione con Mare Culturale Urbano, riconoscimento che porterà il disegno premiato a illustrare oltre 30mila cartoni “a domicilio”, stampati e distribuiti nelle migliori pizzerie dei clienti Molino Vigevano e Leffe, partner del progetto. Il vincitore – tra gli oltre 400 lavori arrivati in concorso – sarà svelato alla fine della manifestazione domenica 1° dicembre. Sabato invece serata in musica a BASE, in collaborazione con Le Cannibale, tra dj set e animazioni live.

IL PROGRAMMA

Due giorni, un festival sempre aperto dalle 10 alle 21: oltre alla mostra degli universi di Mara Cerri e Magda Guidi (al piano terra, Room 1400), sono in programma numerosi show e presentazioni di libri, con i workshop gratuiti – realizzati grazie al contributo di Faber-Castell. Tutta da scoprire l’area market (al primo piano, Room 2100), con le migliori illustrazioni internazionali – tra cui firme cult come Bolo Paper, Timidessen, Familia Povera, e tanti altri (tutti sul sito: pawchewgo.com/2024/market).

Sabato 30 novembre, al primo piano di BASE (Room 2100) iniziano le attività sul Palco Incontri: alle 11.30 l’appuntamento con Livia Satriano, ricercatrice di immagini e divulgatrice di storie rare, curiose, dimenticate, che dal 2017 cura su Instagram il progetto “Libri Belli”, che sarà oggetto dell’appuntamento, grazie a una selezione di volumi che saranno messi a disposizione per la consultazione al pubblico. Alle 14.30 lo show “Storia di un disegno rubato” con Alessandro Ripane, storia assurda accompagnato da illustrazioni e testimonianze fotografiche che narrano la “vita” bizzarra e incredibile di un’opera che tutt’ora tormenta l’autore e che lo ha spinto alla realizzazione di una graphic novel. Al via anche gli eventi sul Palco Presentazioni (sempre al primo piano) con autori e autrici disponibili per firmacopie: alle 11 l’appuntamento con “Animali Domestici” di Bianca Bagnarelli (Coconino Press), modera Elisa Lipari, ultimo lavoro dell’illustratrice milanese, che esplora quei piccoli eventi che possono cambiare una vita, traumi rimossi portati a galla con spietata sincerità, inquietudini del quotidiano, firma di una nuova grande narratrice nella scena internazionale, che ha già pubblicato su testate internazionali come The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, The Atlantic. Segue alle 12.30 la presentazione di “Lontano dalla vita degli altri” con l’illustratrice Gabriella Giandelli e l’autrice dei testi Giovanna Canzi (Marinoni Books), modera Enea Brigatti, un libro che invita a entrare in silenzio fra le mura di un carcere e conoscere da vicino quelle persone che non sono solo il reato che hanno commesso e ci accompagna a conoscere gli studenti della casa circondariale. Si riprende poi alle 15.30 con “Scuola di Butch vol.3”, l’incontro con Percy Bertolini (Eris Edizioni), modera Enea Brigatti, ultimo volume della serie dedicata alle bambine lesbiche “butch” di ieri, di oggi e di domani, tra lezioni, gite e le attività della scuola cult. Alle 17 la presentazione di “La novella dell’avventuriero” con Andrea Settimo, autore insieme a Alessandro Tota (Coconino Press), modera Matteo Contin, trasposizione a fumetti del racconto di Arthur Schnitzler, scritto tra il 1928 e il 1930 e pubblicato postumo, ambientato nell’Italia del 1520, storia del giovane Anselmo che, venuto a conoscenza della data esatta della propria morta, fa di tutto per sfuggire al proprio destino. Infine, alle 18.30 “Pastil” di Francesca Ghermandi (Eris Edizioni), modera Matteo Contin, con uno dei personaggi più amati dell’autrice, dalla testa a forma di pastiglia, icona del fumetto.

Tra le attività di giornata, al piano terra (Room 1400) nelle Officine Paciugo al via anche i workshop per adulti, al piano terra dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 ci sarà “Dipingere con le matite colorate” con Marco Mazzoni, mentre dalle 13 alle 17 “Piante Fantastiche” con Elenia Beretta. Nell’area “Piccoli Paciughi” – al primo piano (Room 2100) – invece dalle 10 alle 21 disegno libero per tutti i bambini e le loro famiglie. Tutti i workshop sono ad accesso libero (il materiale tecnico è fornito da Faber-Castell e Fedrigoni). Per Portfolio Review, l’incontro con i professionisti del design creativo, al primo piano (Room 2100) dalle 11.30 alle 13.30 con Serena Di Bruno, direttrice creativa di DLV BBDO, dalle 14.30 alle 16.30 con Massimo Lafronza di XXY Studio. In serata, arriva la musica: in collaborazione con Le Cannibale, alle 19 al piano terra (Ground Hall) si inizia con il Phonotonica dj set, dalle 22 Trrmà live set, con le animazioni di Stefano Tesei, dalle 23 Bluemarina dj set e le animazioni di Carlo Fusani, infine dall’1.30 Kittin dj set e le animazioni di Kalico Jack.

Domenica 1° dicembre, ritornano gli appuntamenti al Palco Incontri al primo piano (Room 2100): alle 11.30 l’evento “Loss, Grief, Mourning and the fun inbetween” con Lorenzo Fonda, un evento speciale che fonde il racconto con le immagini, in ricordo dell’illustratrice Elena Xausa e dei progetti realizzati da Lorenzo in suo onore. Alle 14.30 lo show “How to help your brain by losing your mind” con Jim Stoten, spettacolo (in lingua inglese) che esamina temi rilevanti nella vita di una persona creativa come la fiducia in se stessi, l’incertezza finanziaria, la paura, l’invidia e la competizione, in equilibrio con la salute mentale, la sperimentazione creativa e la libertà personale. Jim Stoten è un artista multidisciplinare, che ha lavorato in campagne pubblicitarie e pubblicazioni in testate come The New Yorker, Suddeutsch Zeitung e The New York Times. Alle 16.30 l’appuntamento con “Storie Spaziali per Maschi del Futuro” con Francesca Cavallo. modera Francesca Zucchi: l’autrice presenta la raccolta delle 12 fiabe originali ambientate su altrettanti pianeti immaginari, ciascuna delle quali affronta un tema cruciale per la formazione dell’identità maschile.

Dalle 11 le presentazioni dei libri al primo piano (Room 2100), con gli autori disponibili per il firmacopie. Si parte con “Potevo essere Giorgia” di Francesca Arena (Rizzoli Lizard), modera Matteo Contin, che offre un lucido ritratto dell’attuale classe dirigente e ride senza pietà della nostra disperata voglia di essere quello che non siamo; alle 12.30 “Agro” di Zic Zic, modera Sarah Mazzetti, un volume che racconta il territorio di Polignano, da un altro punto di vista, ponendo le spalle al mare e volgendo lo sguardo all’entroterra, attraversando contrade, piccole frazioni, percorrendo lame e sentieri. Prosegue alle 15.30 “La Caverna degli Abbracci” di Andrea De Franco (Canicola Edizioni), modera Vincenzo Filosa con letture dell’attrice Giulia Lombezzi, una microscopica odissea – tra presentazione e spettacolo in musica – in un universo inesplorato fatto di ascolto e pensieri in movimento dove curiosità avventura e scoperta sono al centro dell’esperienza di lettura. Alle 17 “Le vite delle altre” con Giulia Cavaliere e Olimpia Zagnoli, modera Chiara Alessi, per la presentazione della collana Oilà di Electa, con i loro ultimi lavori, come quello sulla critica d’arte Francesca Alinovi, tra le prime a indagare il graffitismo e la street art. Infine, alle 18.30 la presentazione di “Pensi di stare meglio?” di Edo Massa (Minimum Fax), moderano Sarah Mazzetti e Enea Brigatti, storia rocambolesca che ci racconta, tra una seduta dalla psicologa e l’altra, che è possibile reimparare a stare bene nei propri panni.

I workshop per adulti nelle Officine Paciugo (piano terra, Room 1400) ricominciano alle 11 e alle 14 con “Scrivo per non *@#!rti! Workshop di Calligrafia rancorosa” con Valentina Casali e con il “Workshop di Disegno Espressivo” con Thomas Cian. Per i più piccoli i laboratori per i “Piccoli Paciughi” (primo piano, Room 2100) sono alle 11 e alle 12 con “Dipingi la tua Shopping Bag” con Graziella Antonini a cura di Autori di Immagini e alle 14 e 15 con “Mi specchio nell’altro(ve)” con La Fille Bertha. Momento Portfolio Review (al primo piano, Room 2100) alle 11.30 con l’art director Francesca Zucchi, e alle 14.30 con Martina Recchiuti, caporedattrice Internazionale e Internazionale Kids.

Infine, chiusura in bellezza, con la cerimonia di premiazione del primo Pizza Box Award (primo piano, Room 2100), in collaborazione con Mare Culturale Urbano, alle 19 di domenica 1° dicembre: sarà svelato il progetto vincitore, disegno che sarà stampato sui cartoni della pizza, in oltre 30mila copie, distribuiti nelle migliori pizzerie dei clienti Molino Vigevano e Leffe, partner del progetto.