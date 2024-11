Incidente sul lavoro a Erba, grave un operaio

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Erba, nel comasco. Un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un cantiere in via Fiume. E’ successo intorno alle 10. La dinamica non è chiara. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su carrello elevatore ed è finito schiacciato contro il soffitto. Subito sono scattati i soccorsi. L’operaio è stato trovato in arresto cardiocircolatorio: gli operatori del 118 hanno effettuato le prime manovre di rianimazione e poi lo hanno trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.