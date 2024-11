Pecoraro Scanio “Da Bologna incentivi per giovani innovatori”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro dall’evento Bologna Ecodigital con l’assessore comunale alla digitalizzazione Massimo Bugani, giovani startupper e investitori rilancia con il giovane Lorenzo Casadei un appello per sostenere i giovani innovatori evitando che emigrino all’estero. “L’Italia non può essere il fanalino di coda in Europa per investimenti in startup arrivando perfino a prevedere obblighi e spese notarili per i giovani che avviano imprese innovative. Ecco perché sostengo l’impegno di giovani Ecodigital come Lorenzo Casadei e il suo gruppo che chiede in Emilia Romagna un impegno per l’educazione alla transizione ecologica e digitale”. Lorenzo Casadei ha aggiunto “ringrazio Alfonso, promotore della rete Ecodigital, per il sostegno e ci impegniamo per realizzare un fondo per l’educazione ecodigital e al cambiamento climatico e per gli incentivi ai giovani innovatori”.

mgg/gtr