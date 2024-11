ROMA (ITALPRESS) – “Continua il progetto di ‘Un Consiglio in Salute’. Dopo il successo della prima giornata, ripetiamo l’iniziativa, incentrata sull’HPV e sul tumore del colon retto. Sono oltre 90 le persone che si sono prenotate per le prestazioni odierne, usufruendo della possibilità di fare screening e prevenzione, utili non per curare ma per prevenire alcune patologie”. Queste le parole del presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

spf/mgg/gtr