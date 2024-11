Urbanistica, la Guardia di Finanza sequestra un’altra area a Milano

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, in una delle molte inchieste sulla gestione urbanistica in città, sta sequestrando un’altra area urbana, all’angolo tra via Valtellina e via Lepontina, nella zona nord. Si tratta del progetto “Scalo House”, dove è stata realizzata una residenza universitaria e sono in corso di realizzazione due nuovi edifici. Le fiamme gialle stanno procedendo anche a perquisizioni nei confronti di alcuni funzionari e dirigenti comunali e membri della Commissione per il paesaggio indagati per l’ipotesi di falso. Anche in questo caso sono state accertate, come in altre indagini della Procura di Milano, violazioni della normativa urbanistica, con una conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e della cubature realizzabili.

Sono 14 gli indagati nell’inchiesta. Tra loro, oltre a costruttori, progettisti e funzionari e dirigenti comunali, è indagato, così come in diversi altri fascicoli a Milano, Paolo Mazzoleni, in qualità di ex componente della Commissione paesaggio e anche come firmatario del progetto. Mazzoleni è l’attuale assessore all’Urbanistica a Torino. Tra i reati contestati nell’inchiesta abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso, come nelle altre indagini simili.