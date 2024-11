Premi giornalistici Franco Bomprezzi e Maria Grazia Capulli: aperte le candidature

Si apre la nuova edizione del Premio giornalistico nazionale, nel decimo anniversario della sua scomparsa, dedicato a Franco Bomprezzi, pioniere del racconto del mondo della disabilità e dell’inclusione. Dallo scorso anno ha visto la luce anche il concorso dedicato al giornalismo positivo in ricordo della collega del Tg2 Maria Grazia Capulli, ideatrice e conduttrice della rubrica televisiva “Tutto il Bello che c’è” su Raidue. Ai concorsi potranno partecipare servizi realizzati tra il 25 ottobre 2023 e il 15 novembre 2024, data di chiusura delle candidature. Una novità che prevede la possibilità di proporre servizi, articoli e temi di strettissima attualità. “Franco e Grazia sono stati due fari che portavano all’attenzione del grande pubblico, con modi e linguaggi diversi, le notizie che riguardavano fino ad allora pochi esperti – dichiara la Presidente Simonetta Morelli – Alla base del loro impegno quotidiano un’idea del mestiere del giornalista che è prima di ogni altra cosa missione di responsabilità sociale. Ebbene quest’anno vogliamo chiedere alle redazioni, a chi decide cosa va in pagina o in onda, di dare spazio ai nostri temi, di dire sì a proposte che potrebbero raccontare storie e contesti di forte attualità, parlando di disabilità, esclusione sociale, ma anche opportunità e soluzioni innovazioni per la coesione sociale. Proposte che possono diventare i nuovi Premi Bomprezzi – Capulli”. Attenzione alle fragilità e all’inclusione, ai diritti e alle comunità marginali, notizie dal taglio positivo che siano in grado di contribuire alla partecipazione ed alla coscienza civica dei cittadini, questo il cuore dei due concorsi aperti a giornalisti di testate nazionali, cartacee, telematiche, radiofoniche o televisive, che vedranno sei premiati in denaro (primo, secondo e terzo posto) il prossimo 2 dicembre 2024 con eventi a Roma e Milano (candidature da inviare entro il 15 novembre 2024).

A valutare i lavori una giuria d’eccezione che si arricchisce ogni anno di firme di primissimo piano del mondo dell’informazione, tra carta stampata e online, TV, radio nazionali e testate di settore. La cerimonia di insediamento della Giuria si è svolta venerdì 25 ottobre al Castello di Grinzane Cavour in Piemonte in occasione di “Barolo en primeur”, l’asta internazionale di solidarietà promossa da Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo che quest’anno mette all’asta 15 barrique di Barolo e 1.229 bottiglie di Barolo e Barbaresco donate da oltre 80 produttori del Consorzio per sostenere progetti ad alto impatto sociale in Italia e all’estero.

I bandi sono scaricabili dalla piattaforma www. journalismsocialfund.it

Media partner: Avvenire, BenEssere, InVisibili, Il Fatto Quotidiano, Superando.it , Repubblica Mondo Solidale, Oggi, Radio Capital, Il Gusto – La Stampa, Radio Lombardia, Radio Popolare, RaiNews24, Tg2, Vita Non Profit.

Patrocinio/sostegno: Fondazione CRC, Fondazione di Comunità Milano, CBM Italia