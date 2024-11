Lombardia, influenza: da oggi campagna vaccinale aperta a tutti

Your browser does not support the video tag.

Dopo l’avvio il mese scorso per le categorie fragili e i soggetti più a rischio, è aperta da oggi a tutti la campagna vaccinale antinfluenzale gratuita promossa dalla Regione. “Fino ad oggi i risultati sono stati molto incoraggianti. L’anno scorso in questo periodo avevamo vaccinato quasi 800 mila cittadini, quest’anno siamo quasi a un milione di persone che ne avevano diritto e che l’hanno fatto nelle settimane passate. Da oggi chiunque voglia vaccinarsi contro l’influenza che sta arrivando lo può fare gratuitamente”, ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a margine della presentazione del programma di screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata presso Palazzo Lombardia. Bertolaso, ha ricordato poi in particolare che il ceppo H2N3, “che è il più grave e che in Australia ha creato un sacco di problemi e anche numerosi decessi, può essere reso innocuo con questa vaccinazione”. Da parte dell’assessore infine il “consiglio a tutti di fare questa vaccinazione che è disponibile in tutte le nostre strutture”. “Abbiamo un quantitativo di vaccini sufficienti e quindi non vi sono ragioni per non sottoporsi a questa iniziativa”, ha sottolineato ricordando anche che la vaccinazione per bambini e ragazzi fino ai 18 anni avviene attraverso lo spray nasale quindi in modo “completamente innocuo e indolore”.