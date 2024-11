La Parata del giorno dei morti, dal Messico le maschere patrimonio dell’Unesco

Per il terzo anno consecutivo, ieri, domenica 3 novembre, è tornata a Milano la PARATA DEL GIORNO DEI MORTI, organizzata dal Consolato Generale del Messico.

Il Giorno dei Morti è una delle festività più sentite dal popolo messicano ed è

stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2008. Per i messicani, la morte è la continuità della vita e celebrare i defunti in questa festa così speciale significa invocare il loro ricordo ed esprimere affetto a chi non c’è più. Ieri pomeriggio in Piazza della Scala, si sono radunate centinaia di persone truccate e vestite con fastosi costumi che rievocano le figure di “catrinas” e “catrines” per sfilare dalle

nelle vie del centro di Milano, dal Duomo a Piazza Castello, sulle note della musica tradizionale messicana del gruppo di mariachi “La Plaza”.