Sala: “Su Enrico Pazzali ci sono elementi preoccupanti”

“Chiaro che ci sono degli elementi che sono preoccupanti, non c’è dubbio”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, commentando l’inchiesta sui dossier illegali dove è indagato il presidente di Fondazione Fiera Milano, ora autosospeso, Enrico Pazzali. “Ci sono situazioni, a noi come Comune di Milano che erano ignote – ha aggiunto a margine delle cerimonia al Famedio -. Io personalmente, e lo dico senza timore di smentita, non sapevo nemmeno dell’esistenza di questa società”. Sulle eventuali dimissioni di Pazzali, Sala ha aggiunto: “C’è un consiglio generale di Fondazione Fiera giovedì prossimo. È stato convocato dal vice presidente facente funzione Davide Corritore, che è rappresentante del Comune di Milano. Per cui che facciano questo consiglio, vediamo che quadro faranno, dopodiché Pazzali verrà da me e cercheremo di capire quale è il bene per la Fondazione. Io li lascio lavorare”. “Io non chiedo le dimissioni, voglio che facciano un accordo. C’è la situazione personale di Pazzali e c’è la situazione di Pazzali relativamente a Fondazione quindi io responsabilmente ho chiesto al nostro rappresentante di avere un quadro il più possibile completo e anche di ascoltare i rappresentanti e gli altri enti. Non è una cosa che si può chiudere tra me e Fontana e sarebbe sbagliato. Poi, che Fontana ha la sorveglianza gli dà più responsabilità è giusto che si prenda qualunque decisione non avendo sentito i loro rappresentanti e come la pensano”.