Sala, chiederemo al governo di aumentare la tassa di soggiorno

“Questa città è vissuta da 1,4 milioni di persone ma come ben sapete è vissuta da non residenti che sono persone che ci lavorano e turisti. La gestione della città, la pulizia, la sicurezza, la manutenzione delle strade, deve esse partecipata quanto più possibile da tutti quelli che la vivono: per questo, non da oggi ma da molto tempo, chiedo un aumento della tassa di soggiorno perché anche i non residenti milanesi si facciano carico della gestione di una città così complessa“. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia al Famedio del Cimitero Monumentale, in merito alla possibile richiesta al Governo di aumentare la tassa di soggiorno in città in vista del prossimo bilancio comunale.