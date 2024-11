La metro rossa compie sessant’anni

Il primo novembre 1964 alle ore 10.40, la linea 1 – la “rossa” – venne inaugurata dalle autorità. Alle ore 17.03 di quello stesso giorno la prima metropolitana cittadina aprì al pubblico il tratto costituito da 21 stazioni, da Sesto Marelli a Lotto, per una lunghezza di 12,5 km: saranno 200 mila le persone che avranno effettuato un viaggio nel giorno dell’inaugurazione. MM Spa nacque con il nome di Metropolitana Milanese proprio per la costruzione della prima linea, alla quale è dedicata la mostra “Dal progetto alla città: 1964-2024 60 anni di M1”, inaugurata ieri sera e che sarà visitabile fino a fine anno alla Centrale dell’Acqua, il museo di MM (piazza Diocleziano 5, Milano), nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19:30 con ingresso libero. Chiusa venerdì primo novembre. I visitatori potranno immergersi nei lavori e nei cantieri dell’epoca, scoprendo così come è nata la storica linea, attraverso filmati, foto, progetti originali, documenti inediti, oggetti curiosi e anche un plastico della tratta San Babila-Cairoli, realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. Insomma, un viaggio affascinante per scoprire i segreti di un’opera che ha cambiato profondamente la città e le abitudini dei milanesi. La mostra sarà accompagnata da 4 appuntamenti speciali, 4 “fermate” tematiche: il 12 novembre “Un design rivoluzionario” con Paola Albini (Fondazione Albini), il 14 novembre “Progettare e costruire metropolitane” con Massimo Guzzi (MM Spa), il 19 novembre “Il Metodo Milano” con Marco Iezzi (Museo della Scienza e Tecnologia di Milano) e il 22 novembre “L’estetica della Rossa” con Barbara Carnevali (École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi). Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 18. Infine, con un percorso che parte dal sottosuolo di Milano, i bambini potranno conoscere la storia della linea rossa e immaginarsi il prossimo mezzo di trasporto nella città de futuro. “Dal progetto alla città: 1964-2024 60 anni di M1” e gli eventi correlati sono organizzati da MM Spa in collaborazione con Comune di Milano, Atm, Fondazione Albini, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.I

nformazioni e programma su www.centraleacquamilano.it