Milano, due accoltellamenti nella notte

Nella notte a Milano si sono verificati due accoltellamenti in due episodi distinti.

Sono rimasti feriti un 33enne e un 22enne, entrambi di origine straniera. Nessuno dei due, secondo quanto riferito dal 118, sarebbe in imminente pericolo di vita.

Il primo ferimento si è verificato all’1 e mezza in via Stamira d’Ancona, dove un 22enne è stato soccorso per una ferita d’arma da taglio al collo e trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Sul caso indagano i Carabinieri. Il secondo alle 2.10 in via Pomposa dove un 33enne è stato accoltellato al torace. La ferita, penetrante ma di poco, ha fatto scattare il codice rosso e il trasporto d’emergenza al Policlinico. Sul posto la Polizia di Stato.