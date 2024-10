Tenta una rapina, il titolare del bar lo uccide colpendolo con un paio di forbici

Un uomo è stato ucciso stamattina intorno alle 5 a Milano, in via Giovanni Da Cermenate: è un trentasettenne italiano che, secondo le prime informazioni, aveva cercato di compiere una rapina in un bar. Il titolare, un cinese di 31 anni, ha reagito ferendolo mortalmente, colpendolo con un paio di forbici. La posizione del titolare del bar è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti. Fuori dal locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore aveva cercato di portare via.

Stando a quanto ricostruito nelle prime indagini, il 37enne sarebbe stato colpito dal titolare del bar dopo aver forzato la saracinesca del negozio per entrare per compiere la rapina. La dinamica al momento esclude, da quanto riferito in Procura, la legittima difesa. Gli inquirenti dovranno ascoltare anche altri connazionali del titolare cinese che sarebbero stati testimoni oculari.

*Notizia in aggiornamento