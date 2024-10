Torna con la seconda edizione “Scintille di musica nel Duomo di Milano”

Il progetto Scintille di musica nel Duomo di Milano giunge quest’anno alla sua seconda

edizione. Sull’onda del grande successo della scorsa stagione, quando tutti i 1300 posti per

ogni concerto furono esauriti in poche ore, Veneranda Fabbrica del Duomo e Cameristi

della Scala ripresentano un nuovo ciclo di tre concerti nella cattedrale di Milano. Se lo scorso anno il percorso musicale ci accompagnava attraverso tre grandi scuole musicali europee, quest’anno le scintille musicali dei Cameristi della Scala illumineranno i tre principali generi della grande musica occidentale: la musica strumentale scritta per l’esecuzione in concerto, la musica per il teatro, quindi l’opera e la danza, la musica composta su testi sacri o concepita per essere eseguita in chiesa.

Il ciclo inizia mercoledì 23 ottobre alle 19.30 con Strumenti in concerto!, un omaggio a due strumenti, corno e violoncello, che sono tra loro molto diversi, ma che spesso i compositori accostano nelle composizioni orchestrali per affinità̀ di timbro e di estensione. Li ascolteremo in un brillante concerto mozartiano e in un virtuosistico brano di Carl Philipp Emanuel Bach con il cornista Emanuele Urso, primo corno dell’orchestra della Scala, e il violoncellista Trey Lee.

Il secondo concerto, Fairy dance, lunedì 18 novembre alle 19.30, sarà dedicato a musiche d’opera e di danza del tardo periodo barocco: brani poco noti ma di straordinaria bellezza, ai quali sarà accostato uno dei capolavori del ‘900: tre Danze rumene di Bela Bartok. Il concerto sarà diretto dal M°Andrea De Carlo con la partecipazione del soprano Giulia Bolcato.

Il ciclo di concerti si conclude mercoledì 11 dicembre alle ore 19.30 con la musica

sacra, che ha rappresentato per secoli la musica per eccellenza e vanta un repertorio

ricchissimo di grandi capolavori. Questo concerto rappresenta anche il Concerto di

Natale offerto da Cameristi della Scala e Intesa Sanpaolo alla città di Milano, e sarà diretto dal M° Giulio Prandi, insieme con il Coro del Collegio Ghislieri di Pavia, con brani di

Mozart e di Graupner, per concludersi con il Gloria di Antonio Vivaldi.

L’ingresso ai concerti è gratuito, previa prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

www.duomomilano.it in prossimità degli eventi.