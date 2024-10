Mosca, indignati con l’Italia per il rifiuto dei visti per il congresso astronautico

Mosca ha denunciato, esprimendo “indignazione” il rifiuto dell’Italia di concedere visti a una delegazione russa che doveva partecipare all’International Astronautical Congress in corso a Milano. “Ovviamente, siamo indignati per l’ennesimo passo ostile della Roma ufficiale”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass. “Consideriamo questo come un’altra manifestazione del corso russofobo dell’attuale leadership italiana”, ha aggiunto la portavoce, affermando che l’Italia “ancora una volta ha gravemente trascurato l’obbligo di un Paese che ospita un grande evento internazionale”. “La decisione di Roma – afferma ancora Zakharova – contraddice completamente gli scopi e gli obiettivi della Federazione (astronautica internazionale), mina le basi della cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell’esplorazione pacifica dello spazio, e assesta un altro colpo alle relazioni russo-italiane”. Il 75/o International Astronautical Congress (IAC) è in corso a Milano dal 14 ottobre e si concluderà il 18. All’evento partecipano rappresentanti dell’industria e della ricerca del settore. La delegazione russa doveva essere guidata da Yuri Borisov, direttore generale dell’agenzia spaziale nazionale, Roscosmos.