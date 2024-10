M4, apre l’intera tratta

Taglio del nastro, sulle note di ‘O mia bela Madunina’ alla stazione di San Cristoforo per l’inaugurazione dell’intera tratta della M4 che arriva fino a Linate. Alla cerimonia che era stata aperta dall’inno nazionale, sono intervenuti il sindaco Giuseppe Sala, con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’ad della società costruttrice Webuild, Pietro Salini. Hanno partecipato anche il vicepresidente della Regione Marco Alparone, i vertici di Atm, l’ad di Sea Armando Brunini, l’ad di MM Francesco Mascolo. Tra gli assessori comunali presenti, quelli ai Trasporti Arianna Censi, alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi e alla Sicurezza Marco Granelli. “È una giornata molto importante, epocale”, ha detto Sala. Prima della cerimonia è stata anche scoperta la targa in ricordo di Raffaele Ielpo, l’operaio morto il 13 gennaio 2020 durante i lavori per la realizzazione della M4. L’apertura dell’intera tratta della M4 “non è un punto di arrivo, ma è un nuovo punto di partenza perché il trasporto pubblico e in generale le metropolitane sono fondamentali, stiamo lavorando con il Governo per rendere fattibile i prolungamenti verso Baggio, verso Segrate, verso Monza e poi c’è il sogno dell’ultima metropolitana milanese, la M6, lì siamo ancora un po’ indietro, ma insomma di lavoro ce n’è”: lo ha aggiunto il sindaco parlando dei prossimi obiettivi per lo sviluppo della rete del trasporto pubblico. Sulla M6, interpellato dai cronisti, è intervenuto anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, anche lui presente all’inaugurazione, confermando: “Intanto iniziamo a cercare i finanziamenti per i progetti che già ci sono, arrivare a Baggio, Monza, Segrate e studiare l’arrivo a Buccinasco è tanta roba, però è giusto sognare, quindi M6”. In occasione dell’inaugurazione è stata una giornata di festa nelle zone coinvolte che ora finalmente recuperano alla vita normale anche vie e piazze per anni interessate dai lavori.