Precipita da un sentiero, morto escursionista nel Comasco

Un escursionista di 73 anni è morto nella tarda mattinata di oggi dopo essere precipitato in una zona impervia nel comune di Valsolda (Como), sul lago di Lugano. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, insieme a un amico, aveva imboccato il sentiero che da Lanzo Intelvi, a circa 900 metri di quota, scende alla località di Santa Margherita, in riva al lago, a quota 275. Una zona che un tempo, quando era aperta la funicolare, era frequentata da turisti, ma che da decenni è sostanzialmente abbandonata. Il sentiero è ripido e a tratti impervio. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita. L’allarme è stato lanciato dall’amico: in zona sono arrivati gli uomini del soccorso alpino che hanno individuato il corpo dell’escursionista, poi recuperato nel pomeriggio dall’elicottero del 118.