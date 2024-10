Polizia Locale, all’Arena la cerimonia del 164esimo di fondazione [Gallery]

Si è svolta questa mattina all’Arena Civica la cerimonia per il 164° anno di fondazione del Corpo della Polizia Locale, alla presenza dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, del Comandante Gianluca Mirabelli e di numerose autorità cittadine.

“Abbiamo più agenti in strada – dichiara l’assessore Granelli –. Dalle prime assunzioni, era il maggio del 2022, a oggi, sono entrati 707 uomini e donne che attivamente lavorano a implementare le attività della Polizia locale, e formano un Corpo di 3.037 elementi, erano 2.800, con una media ogni giorno di 23 pattuglie in strada in più rispetto al 2023. In particolare, la sera siamo passati da 9 a 14 pattuglie e la notte da 4 a 8. Ma il nostro obiettivo resta di 3.350 agenti con una media di 30 pattuglie la sera e 15 la notte. Abbiamo anche invertito il rapporto tra servizi interni ed esterni: nel 2023 i primi erano al 52% e i secondi al 48%, nel 2024 siamo a 46% di interni e 54% esterni. La strada intrapresa non finisce qui, le assunzioni continuano e, insieme al delegato Franco Gabrielli e al neocomandante, al quale auguro buon lavoro, proseguiamo nella riorganizzazione per una Polizia locale più efficiente e più presente nei quartieri al servizio dei cittadini e delle cittadine”.

“Voglio prima di tutto ringraziare il Sindaco Giuseppe Sala per la fiducia e Marco Ciacci che mi ha preceduto al quale mi lega una grande stima – dichiara Gianluca Mirabelli, dal 1° ottobre Comandante della Polizia locale –. E poi saluto gli agenti e gli ufficiali della Polizia locale, insieme lavoreremo per essere più presenti sul territorio, per essere sempre più polizia di prossimità: sulle strade e tra i cittadini a dare risposte concrete a tutte le sollecitazioni che vengono dai quartieri. Più sicurezza stradale, un compito che svolgiamo in esclusiva, e più sicurezza urbana, con una proficua e continua collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine”.

Qualche numero sulle principali attività svolte nel periodo tra il 1° settembre 2023 e il 30 agosto 2024.

Sono stati rilevati 10.861 incidenti stradali, inoltre il Radiomobile e la squadra interventi speciali sono intervenuti in 302 casi di omissione di soccorso e hanno individuato 198 responsabili ed effettuato 6 arresti.

Sono stati controllati, e risultati falsi, 5.473 documenti. Parte di queste attività è stata svolta in seguito al reperimento di una stamperia da parte della polizia stradale di Rimini: i documenti (patenti e carte di circolazione falsi) sarebbero stati presumibilmente immessi in tutto il territorio nazionale.

Per garantire sicurezza stradale è fondamentale la prevenzione, in particolare sulle più frequenti cause di incidente: la velocità, la distrazione, il mancato rispetto delle regole del Codice della Strada, soprattutto agli incroci, come la precedenza, il semaforo rosso, la sosta irregolare. Sono circa 4 milioni le contravvenzioni elevate.

Quasi 19mila i controlli alle attività commerciali (annonaria e unità antiabusivismo commerciale) che hanno portato, oltre alla verifica sul rispetto di tutti i regolamenti e ordinanze anche nelle aree della movida, a 5.098 sanzioni, 446 sequestri penali, 5.808 sequestri amministrativi. Si tratta di sequestro di alimenti, elettronica, giocattoli, abbigliamento, accessori etc. la cui filiera non era tracciabile, prodotti non conformi alla normativa o di dubbia provenienza e perciò potenzialmente pericolosi per i consumatori.

In materia di sicurezza urbana, nel corso del periodo preso in esame, sono stati eseguiti 230 arresti e sono state denunciate a piede libero 5.085 persone. Fra questi sono stati eseguiti 126 arresti e 474 denunce a piede libero per il contrasto di furti e rapine in strada (art. 624, 625 e 628 del C.p.); l’Unità reati predatori ha effettuato 90 arresti e 80 denunce in stato di libertà recuperando refurtiva per un valore di circa 100mila euro.

Per quanto riguarda la rete di trasporto pubblico di superficie e metropolitane sono stati fatti 16.500 controlli che hanno portato a 47 arresti (tutti compresi nel totale precedente).

La Polizia locale è attiva anche per contrastare il furto di biciclette e monopattini: 109 i veicoli recuperati.

Attenzione anche al contrasto alle occupazioni abusive nelle case di edilizia residenziale pubblica MM e ALER: 164 sgomberi, 175 denunce.

Oltre 100mila gli interventi dei Vigili di Quartiere. Una presenza sul territorio strategica e capillare nei quartieri dei nove municipi.