CasaLoca, nuovo sgombero

La polizia ha sgomberato il centro sociale CasaLoca in viale Sarca, recentemente occupato da persone senzatetto che vivevano in uno stabile in via Fracastoro, andato in fiamme nei giorni precedenti. Lo sgombero ha riguardato una decina di persone mentre fuori si sono radunati circa 20 esponenti del movimento per la casa. Le operazioni, riferisce la Questura, si sono svolte senza tensioni. Lo stabile era già stato sgomberato il 4 agosto scorso dopo diversi anni di occupazione da parte di antagonisti. Una volta libero lo stabile sono cominciate le operazioni di “messa in sicurezza”. “Le persone che si erano stabilite lì dopo l’incendio dello stabile di via Fracastoro 8 – si legge in un post sui social della “Rete Solidale Ci Siamo – sono ora al presidio di piazza Leonardo, dove alle 18:30 si svolgerà un’assemblea pubblica per parlare di ciò che è accaduto in viale Sarca e valutare le prossime iniziative di lotta”.