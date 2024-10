Casa, crescono i prezzi medi nel residenziale nuovo: +2% a Milano e +7% a Monza

Crescono nel primo semestre 2024 i prezzi medi nel residenziale nuovo: +2% a Milano città con un prezzo medio registrato di 6.520 €/mq, +7% a Monza (3.444 €/mq) e +4% a Lodi (2.460 €/mq). A Milano in aumento soprattutto la zona Sud (+6%), a Monza quella Nord (+9%), a Lodi il Centro e Semicentro (+4%). Ma continua a rallentare il numero di transazioni nei territori di Milano e Lodi, specialmente nel primo trimestre 2024, dato imputabile ancora agli alti tassi di interesse sui mutui.

È il quadro che emerge dall’ultima Rilevazione dei prezzi del mercato immobiliare condotta dalla Commissione Immobili della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi presentata durante il convegno di oggi: “#CASA: dati, analisi, prospettive” che si è svolto a Palazzo Turati, a cui hanno partecipato, tra gli altri Vincenzo Albanese, membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Guido Bardelli, Assessore alla Casa del Comune di Milano.

I dati, rilevati dalla Camera di commercio, sono stati elaborati in collaborazione con l’Ufficio Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza.

A Milano città: per il residenziale le variazioni hanno segno positivo per tutte le zone, anche se con aumenti piuttosto contenuti tra il secondo semestre 2023 e il primo semestre 2024, a eccezione della zona Sud che registra numeri in aumento su tutte e tre le tipologie di appartamenti considerate (nuovi, recenti e vecchi). La zona Est vede una fase di stabilità dei prezzi, così come Centro storico, zona Nord e zona Ovest che registrano dati piuttosto simili con variazioni congiunturali che non superano mai il +2%. Per quanto riguarda il nuovo, in Centro il valore massimo medio raggiunge gli 11.804 €/mq (+1%) a fronte dei 5.016 €/mq (+6%) della zona Sud.

Il trend delle compravendite di immobili residenziali a Milano città nel primo trimestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, registra ancora una flessione nel numero (-13%), passando dalle 5.920 del 2023 alle 5.141 del 2024. Analogamente anche per il secondo trimestre 2024 si registra una variazione tendenziale del -7%, passando da 6.568 compravendite del 2023 a 6.087 del 2024.

Le categorie non residenziali a Milano città: i prezzi registrano incrementi simili alle categorie residenziali, da segnalare però, per il primo semestre 2024, un +13% per i negozi nel Centro storico che ne conferma l’attrattività. Per gli uffici la variazione è molto lieve, massimo un +2% nel Cento storico e nella zona Ovest; per zona Est e Sud l’aumento è del +1%; nessuna variazione nella zona Nord.

A Monza città per il nuovo residenziale il prezzo medio si attesta sui 3.444 €/mq, con una crescita più forte per la zona Nord, +9% e un valore di 3.869 €/mq, mentre si registrano un +7% per centro (5.538 €/mq) e ovest (3.473 €/mq). Rallenta invece la zona Est (+3%, 2.650 €/mq). Nel non residenziale: aumentano in centro del 6% le quo-tazioni dei negozi e del 4% quelle degli uffici.

A Lodi città. Nell’ultimo semestre le quotazioni residenziali sono generalmente cresciute con una media del 4% per gli appartamenti nuovi che raggiungono un valore di 2.460€/mq. In particolare, in aumento: centro storico e semicentro (+4%) mentre in periferia la crescita si attesta sul +3%. Nel non residenziale, le quotazioni immobiliari per i negozi nel primo semestre 2024 non registrano un incremento rispetto al se-condo semestre del 2023, mentre per gli uffici si rileva un aumento del +2%.

Per quanto riguarda le transazioni, a Lodi città si registra una riduzione nel numero di compravendite (-16%) passando dalle 185 del primo trimestre 2023 alle 155 del primo trimestre 2024; così come anche il secondo trimestre 2024 registra una diminuzione tendenziale del -1% passando da 210 compravendite a 209.