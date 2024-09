Vittorio Feltri: “I ciclisti mi piacciono solo se investiti”

“A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti”. È quanto ha sostenuto stamani il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri, nel corso dell’evento promosso dal quotidiano dal titolo ‘La grande Milano. Dimensione Smart City’. Il giornalista più volte in passato ha espresso la sua contrarietà alle piste ciclabili e ai monopattini in città. Parole che provocano ovviamente dure prese di posizione contro Feltri. “Vittorio Feltri si scusi con tutte le famiglie delle donne e degli uomini che hanno perso la vita in strada”. Così in una nota Alessandro Capelli, segretario Pd Milano metropolitana e Silvia Roggiani, deputata e segretaria Pd Lombardia. “Un consigliere regionale che usa parole come queste non può continuare a svolgere il suo incarico. Ci deve essere un limite alla decenza e Feltri l’ha ampiamente superato – hanno concluso chiedendo a FdI di prendere le distanze da quelle affermazioni -. Siamo al fianco di tutte le famiglie delle vittime, che oggi ascoltano parole gravissime che fanno male. Noi stiamo dalla loro parte”.