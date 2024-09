Sala, servono case con affitti tra 40 e 80 euro al mq l’anno

Your browser does not support the video tag.

“La missione di tutti noi, non solo della politica” sul tema della casa “è trovare una risposta a questo bisogno. Ci stiamo lavorando e non possiamo ancora promettere nulla di concreto ma o si immagina un piano da 10mila appartamenti oppure non si cambiano le cose”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all’assemblea di Assimpredil Ance, parlando di quelli che sono i progetti del Comune per aumentare l’offerta di case a prezzi accessibili. “Noi stiamo dicendo, a parte quei 65mila appartamenti di edilizia pubblica che abbiamo con Aler e MM – ha aggiunto -, che serve un’edilizia che possa portare ad appartamenti che vanno, in affitto, tra 40-80 euro a metro quadro all’anno”. L’obiettivo è quello di lavorare con il privato, con il Comune che mette a disposizione aree e risorse. “Bisogna capire se tutto ció è compatibile con un ritorno decente di rendimento per chi costruisce – ha concluso il sindaco -, e poi bisogna capire come il Comune può mettere del suo per aiutare a trovare questo equilibrio”.