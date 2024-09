Vede due ladre in casa sua sul cellulare grazie alle telecamere, arrestate in diretta

Sono riuscite a entrare in un appartamento per rubare ma la proprietaria le ha viste in diretta grazie alle telecamere installate in casa e collegate al suo cellulare. La donna ha chiamato immediatamente la polizia ed è riuscita a far arrestare le due ladre, una di 23 anni, bosniaca, incinta all’ottavo mese, e l’altra di 22, italiana, entrambe colte in flagranza dagli agenti in via Giasone del Maino, a pochi passi da via Washington. E’ successo martedì pomeriggio. La padrona di casa, una cittadina peruviana di 29 anni, era fuori per alcune commissioni. Ma sul suo cellulare è scattato l’allarme ed è partito il video in diretta delle due malviventi all’opera, riprese dalle telecamere mentre rovistavano nelle stanze. Quando la polizia è arrivata, le due hanno provato a fuggire nascondendosi in cortile dietro ai bidoni della spazzatura. Addosso avevano arnesi da scasso e una piastra per capelli appena rubata nell’alloggio, dal quale è sparita anche una collana che non è stata ritrovata. Le due saranno giudicate con il rito direttissimo.