Punto da una zanzara West Nile, grave un 80enne

Un pensionato di 80 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Voghera, dopo essere stato punto in Lomellina da una zanzara con il virus West Nile, conosciuto anche come Febbre del Nilo. A darne notizia è il quotidiano ‘La Provincia Pavese’. L’anziano, che abita a Mede, nel pavese, nei giorni scorsi ha accusato i primi sintomi, con mal di testa e febbre. Dopo una visita al pronto soccorso di Voghera, è stato deciso il suo ricovero all’ospedale di Mede. Le sue condizioni però sono peggiorate. E’ stato disposto il suo trasferimento a Voghera, dove si trova ricoverato in rianimazione. L’80enne è l’unico ricoverato in ospedale in provincia di Pavia per West Nile.