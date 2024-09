Finisce contro dei tronchi mentre fa kite surfing, grave un 63 enne

Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito mentre praticava il kite surfing, oggi a Colico, centro della provincia di Lecco nell’Alto lago di Como. Si tratta di un surf trainato da una vela controllata tramite sottili cavi. Forse a causa di una folata di vento, l’uomo ha perso il controllo della vela, finendo in acqua e venendo sbalzato contro alcuni tronchi sulla riva. L’incidente è avvenuto alle 15:15. Mobilitati un’ambulanza e un elicottero che ha poi trasportato il 63enne all’ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso per gravi traumi al torace, a una gamba e a un braccio.